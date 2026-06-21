نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حسين القدرة ومحمد الفرا الناشطين في الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حسين القدرة ومحمد الفرا الناشطين في الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي

فانس: نأمل أن نحرز تقدما في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان