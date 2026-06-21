سويسرا: الوفد أميركي برئاسة فانس والوفد الإيراني برئاسة قاليباف والوسطاء في بورغنشتوك تمهيدا لانطلاق المحادثات

التلفزيون الإيراني: لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان

التلفزيون الإيراني: لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان

إذاعة الجيش الاسرائيلي عن بن غفير: يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجودًا فيها