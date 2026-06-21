وسائل إعلام بريطانية: وزيرة الخارجية كوبر تطالب رئيس الحكومة ستارمر بالاستقالة

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قيادة الجيش: نذكّر بضرورة تريّث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية