مصدر لبناني متابع للمفاوضات للـLBCI: النقاش في وضع لبنان على طاولة مفاوضات سويسرا سيتركز على تثبيت وقف إطلاق النار اما الملفات الأخرى وعلى رأسها الإنسحاب الإسرائيلي فلا يمكن البت به إلا على طاولة مفاوضات واشنطن بين اللبنانيين والإسرائيليين

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