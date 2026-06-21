ترامب: على إيران أن توقف فوراً وكلائها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل وإذا لم تفعل فسنضربها بقوة مجدداً كما فعلنا الأسبوع الماضي بل وبقوة أكبر

ترامب عن لبنان: أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله ولا يمكنهم فعل أي شيء دون هدم المباني وأكاد أسلم هذه المهمة لسوريا لأنها ستؤديها بدقة أكبر

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