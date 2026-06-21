إعلام رسمي نقلا عن عضو في فريق التفاوض الإيراني: إجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمت بمشاركة الوفد القطري

إعلام رسمي نقلا عن عضو في فريق التفاوض الإيراني: تسنى إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وسنشهد إصدار هذه الإعفاءات قريبا

إعلام رسمي نقلا عن عضو في فريق التفاوض الإيراني: تسنى إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وسنشهد إصدار هذه الإعفاءات قريبا

إعلام رسمي نقلا عن عضو في فريق التفاوض الإيراني: إذا لم تنتهِ الحرب في لبنان فلن تجري مفاوضات بشأن أي قضايا أخرى