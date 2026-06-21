صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: إزالة القيود المفروضة على الجبهة الداخلية في بلدات المنطقة الشمالية صباح الاثنين

الجيش الإسرائيلي: إزالة القيود المفروضة على الجبهة الداخلية في بلدات المنطقة الشمالية صباح الاثنين

رويترز عن مصدر إيراني: المحادثات بين إيران وأميركا في سويسرا توقفت موقتا لكنها لم تنتهِ