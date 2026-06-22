الرئيس عون: التنافس السياسي موجود ومشروع لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة

الرئيس عون: حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

الرئيس عون: حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

الرئيس عون: الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية