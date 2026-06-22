فانس: وضعنا في محادثاتنا آلية لفض الاشتباك وخفض التصعيد في لبنان

نائب الرئيس الأميركي: على إيران أن تكبح جماح حزب الله

نائب الرئيس الأميركي: على إيران أن تكبح جماح حزب الله

الرئيس عون: حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد