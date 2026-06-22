إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي

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النائب سامي الجميل: لن تتحرر الأرض ولن يعود النازحون ولن تتم إعادة الإعمار ولن يعود الاستثمار والاقتصاد طالما هناك سلاح الميليشيات موجود على أرضنا وبقاء سلاح حزب الله هو العائق أمام عودة لبنان إلى سكة النهوض وهو الشرط لاستعادة سيادة الدولة