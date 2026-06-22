النائب سامي الجميل: ما تحاول إيران القيام به عبر الـMOU هو الحفاظ على جماعتها في لبنان وليس على لبنان

النائب سامي الجميل: في المفاوضات الاميركية الايرانية تم التأكيد على ألا حل إلا بتسليم سلاح حزب الله للدولة وبالتالي "بدنا نروق" في الكلام عن الانتصار احترامًا للقتلى المدنيين وللقرى التي نُسفت ولكل ما يعيشه اللبنانيون

النائب سامي الجميل: في المفاوضات الاميركية الايرانية تم التأكيد على ألا حل إلا بتسليم سلاح حزب الله للدولة وبالتالي "بدنا نروق" في الكلام عن الانتصار احترامًا للقتلى المدنيين وللقرى التي نُسفت ولكل ما يعيشه اللبنانيون

النائب سامي الجميل: إيران أدخلت لبنان إلى ملف المفاوضات الأميركية الإيرانية لأنها تريد الإحتفاظ بهذه الورقة وهي التي أدت إلى احتلاله ولم تكن يومًا تحمي لبنان وهي اليوم تحاول إنقاذ ما تبقى من عسكر حزب الله لاستخدامهم من جديد