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‏غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف كفرتبنيت

خبر عاجل
2026-06-23 | 04:50
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‏غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف كفرتبنيت
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‏غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف كفرتبنيت

خبر عاجل

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