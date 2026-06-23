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o
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o
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o
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كسروان
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o
متن
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o
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غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف كفرتبنيت
خبر عاجل
2026-06-23 | 04:50
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غارة من مسيّرة اسرائيلية تستهدف كفرتبنيت
خبر عاجل
مسيّرة
اسرائيلية
تستهدف
كفرتبنيت
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