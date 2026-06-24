مصادر رئاسية للـLBCI: لبنان غير معني بأي طرح للتدقيق في عمل الجيش اللبناني

مصادر رئاسية للـLBCI: لبنان يسعى اليوم في اطار التفاوض حول المناطق النموذجية الى وضع جدول تسلسلي لتسلّم المناطق

مصادر رئاسية للـLBCI: لبنان يسعى اليوم في اطار التفاوض حول المناطق النموذجية الى وضع جدول تسلسلي لتسلّم المناطق

مصادر رئاسية للـLBCI: ثمة عمل جاد على احياء مؤتمر دعم الجيش من ضمن تصورات أكبر لدعم لبنان على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية