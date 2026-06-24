الجيش الإسرائيلي: هاجمنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا

التالي

مصادر رئاسية للـLBCI: لم يتم البحث في مهمة خلية التنسيق الإيرانية اللبنانية الأميركية التي طرحت كفكرة في سويسرا ولبنان أبدى استعدادا للبحث في عمل الخلية في انتظار أن تستكمل كل معالمها كما أنه سيتشاور حولها مع كل الاصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية