وزيرة التربية: مجلس الوزراء قرر إعفاء التلاميذ من الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والباكالوريا الفنية واعتماد العلامات المدرسية

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وزيرة التربية: إجراء دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة وللتلامذة الراسبين في مدارسهم إضافةً إلى التلامذة الناجحين الذين لديهم حاجة ملحّة للحصول على شهادة رسمية