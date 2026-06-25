سلام: طلبت استكمال مسح الأضرار والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة

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سلام: سنعمل على الاستفادة من الأموال المرصودة سابقًا ضمن برنامج LEAP بالإضافة إلى الاعتمادات المتوافرة لدى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي