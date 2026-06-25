مصادر بعبدا للـLBCI: توجيهات رئيس الجمهورية للوفد هي انه لا يمكن ان نتنازل عن أي "فاصلة" يمكن ان تفسر او تبرر اي تنازل عن أي ذرة من الاراضي اللبنانية وضرورة الانسحاب الكامل كما انه لا يمكن القبول بأي صياغة يمكن ان تبرر اي وصاية خارجية على لبنان

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