الشيخ قاسم: لا يمكن للسلطة اللبنانية أن تعادي شعبًا وعليها أن تعيد النظر بمسارها في وحدة الموقف السياسيّ في مواجهة إسرائيل

الشيخ قاسم للسلطة اللبنانية: كفّوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تجرّكم على مصافحة إسرائيل وتعاونوا مع من يساعد لبنان لاستعادة سيادته وبنائه ويترجمون مساعدتهم عمليًا

الشيخ قاسم للسلطة اللبنانية: كفّوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تجرّكم على مصافحة إسرائيل وتعاونوا مع من يساعد لبنان لاستعادة سيادته وبنائه ويترجمون مساعدتهم عمليًا

الشيخ قاسم: لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئيًا لها على أرضنا والمقاومة مستمرة بحضورها وهي عماد الاستقلال للبنان