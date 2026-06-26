مصدر لبناني للـLBCI: الإسرائيليون كانوا قد أبلغوا الميكانيزم بأنهم وسّعوا الخط الأصفر ليشمل برعشيت والمنصوري ومجدل زون

مصدر لبناني للـLBCI: لم نلحظ أي تحركات إسرائيلية تؤشر إلى أي انسحاب بل على العكس فقد توغلت آليات إسرائيلية باتجاه بلدة حاريص وآلية واحدة على الأقل دخلت إلى البلدة

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