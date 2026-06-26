نائب الرئيس الأميركي عن إيران: العنف سيقابل بالعنف

نائب الرئيس الأميركي: إذا كان لدى إيران خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها الاتصال هاتفيا

نائب الرئيس الأميركي: إذا كان لدى إيران خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها الاتصال هاتفيا

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: ترامب لم يبد أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار و"الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيعقبه "تراجع وندم" من الجانب الأميركي