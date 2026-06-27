إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها

إيران تحذر الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها

إيران تحذر الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها

رويترز: وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تنقل عن الحرس الثوري الإيراني تحذيره من أن أي هجمات أميركية أخرى ستستدعي ردا أوسع