الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

خبر عاجل
2026-06-27 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري: "يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب".

وبحسب الذكاء الإصطناعي، "هذه العبارة حكمة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب، وتُعد من أشهر الوصايا في التعامل مع الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل، ويصعب فيها تمييز المواقف.

للتفصيل في معناها:
* ابن اللبون: هو ولد الناقة الذي دخل في سنته الثالثة، وهو في هذا العمر لا ظهر له قوي ليُركب، ولا ضرع له ليُحلب.
* "لا ظهراً فيُركب": أي لا تجعل نفسك وسيلة يستغلها الآخرون لتحقيق أهدافهم، ولا تكن وقوداً للصراع أو أداةً بيد المحرّضين وأصحاب المصالح.
* "ولا ضرعاً فيُحلب": أي لا تمنح الفتنة ما يغذيها أو يطيل عمرها، سواء بالمال أو بالكلمة أو بالموقف أو بالإشاعة أو بالتحريض.

المعنى الأوسع:
لا تدعو هذه الحكمة إلى السلبية أو ترك نصرة الحق مطلقاً، وإنما إلى التثبّت والحكمة عندما تختلط الأمور، فلا يندفع الإنسان بالعاطفة أو التعصب، ولا ينخرط في صراع لا يعرف حقيقته أو تكون نتائجه سفك الدماء وتمزيق المجتمع.

كما تحمل دعوة إلى:
* حفظ وحدة المجتمع ومنع الانقسام.
* ضبط النفس أمام الاستفزاز.
* عدم الانجرار وراء الشائعات أو الخطابات المحرّضة.
* تجنّب اتخاذ مواقف متسرعة قبل اتضاح الحقائق.
* ألّا يكون الإنسان سبباً في إشعال الفتنة أو استمرارها، ولو بكلمة أو منشور أو موقف غير مدروس.

ولذلك استشهد الرئيس نبيه بري بهذه الحكمة في بيانه، ليبعث برسالة مفادها أن المرحلة تتطلب الهدوء وضبط النفس، وألا يسمح اللبنانيون لأي جهة باستغلالهم لإشعال صراع داخلي أو تعميق الانقسام بين أبناء الوطن."

أخبار لبنان

خبر عاجل

الذكاء

الإصطناعي

الرئيس

بري...

بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-03

هيوماين السعودية: مبادرة جديدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على مستوى العالم وأول نظام تشغيل مؤسسي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي من نوعه سيعيد تعريف طريقة عمل المؤسسات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-06-17

الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه

LBCI
منوعات
2026-06-16

الذكاء الاصطناعي في سوق العمل: إنتاجية أعلى أم وقت ضائع أكثر؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-06-14

فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:51

بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"

LBCI
خبر عاجل
03:13

إيران تحذر الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها

LBCI
خبر عاجل
02:30

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها

LBCI
خبر عاجل
18:54

رويترز: وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تنقل عن الحرس الثوري الإيراني تحذيره من أن أي هجمات أميركية أخرى ستستدعي ردا أوسع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-06-24

وزير المال لـ"النهار": كثيرون سيُفاجأون

LBCI
خبر عاجل
2026-05-03

حاكم مصرف لبنان: غالبًا ما تُوصَف الأزمة الاقتصادية اللبنانية بمعقّدة لكنها ليست كذلك بل هي النتيجة المتوقعة لغياب الانضباط الماليّ لدى حكومات هاوية وسوء إدارة نقدية للمصرف المركزيّ وسوء تخصيص مركّز لمدّخرات القطاع الخاص للقطاع المصرفيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:16

الجميّل عن اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: يكرّس ما طالبنا به منذ سنوات والدولة أثبتت أنها قادرة على تحقيق مصلحة اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
00:13

عدد وفيات زلزالي فنزويلا يتجاوز 900 وتكثيف البحث عن مئات المحاصرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

وزير المالية في الجنوب: تأكيد على أن العمل قد بدأ

LBCI
أخبار دولية
07:53

كيف تقرأ إسرائيل إتفاق الإطار؟

LBCI
عالم الطبخ
07:27

مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:53

بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية

LBCI
اخبار البرامج
06:45

بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً

LBCI
أخبار لبنان
16:48

توقيع إتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل... إليكم التفاصيل من واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

أهالي طرابلس يحاربون المخدرات بأنفسهم

LBCI
أخبار لبنان
14:10

كبيرة باحثي معهد واشنطن حنين غدار لـ"جدل": ايران ستعتبر الاتفاق تحديا كبيرا لها

LBCI
أخبار لبنان
14:04

كبيرة باحثي معهد واشنطن حنين غدار لـ"جدل": لا يمكن أن نتوقع من "حزب الله" أن يسلم سلاحه وعلى الارجح سيرفض الاتفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:51

هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

LBCI
أخبار لبنان
16:48

النص الكامل للاتفاق الإطاري الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
04:24

القاضي الحاج يسطر استنابة قضائية إلى قادة الاجهزة الامنية كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب

LBCI
أخبار لبنان
16:29

قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان

LBCI
أخبار لبنان
15:18

السفارة اللبنانية في واشنطن بعد توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه

LBCI
أخبار لبنان
06:53

بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية

LBCI
خبر عاجل
06:51

بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"

LBCI
خبر عاجل
13:37

معلومات الـLBCI: عُقدت اجتماعات حضرها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله من جهة ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير من جهة أخرى وتم الاتفاق على مسودة تتضمن نقاط عدة ستُعرض على المسؤولين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More