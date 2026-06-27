هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري: "يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب".



وبحسب الذكاء الإصطناعي، "هذه العبارة حكمة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب، وتُعد من أشهر الوصايا في التعامل مع الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل، ويصعب فيها تمييز المواقف.



للتفصيل في معناها:

* ابن اللبون: هو ولد الناقة الذي دخل في سنته الثالثة، وهو في هذا العمر لا ظهر له قوي ليُركب، ولا ضرع له ليُحلب.

* "لا ظهراً فيُركب": أي لا تجعل نفسك وسيلة يستغلها الآخرون لتحقيق أهدافهم، ولا تكن وقوداً للصراع أو أداةً بيد المحرّضين وأصحاب المصالح.

* "ولا ضرعاً فيُحلب": أي لا تمنح الفتنة ما يغذيها أو يطيل عمرها، سواء بالمال أو بالكلمة أو بالموقف أو بالإشاعة أو بالتحريض.



المعنى الأوسع:

لا تدعو هذه الحكمة إلى السلبية أو ترك نصرة الحق مطلقاً، وإنما إلى التثبّت والحكمة عندما تختلط الأمور، فلا يندفع الإنسان بالعاطفة أو التعصب، ولا ينخرط في صراع لا يعرف حقيقته أو تكون نتائجه سفك الدماء وتمزيق المجتمع.



كما تحمل دعوة إلى:

* حفظ وحدة المجتمع ومنع الانقسام.

* ضبط النفس أمام الاستفزاز.

* عدم الانجرار وراء الشائعات أو الخطابات المحرّضة.

* تجنّب اتخاذ مواقف متسرعة قبل اتضاح الحقائق.

* ألّا يكون الإنسان سبباً في إشعال الفتنة أو استمرارها، ولو بكلمة أو منشور أو موقف غير مدروس.



ولذلك استشهد الرئيس نبيه بري بهذه الحكمة في بيانه، ليبعث برسالة مفادها أن المرحلة تتطلب الهدوء وضبط النفس، وألا يسمح اللبنانيون لأي جهة باستغلالهم لإشعال صراع داخلي أو تعميق الانقسام بين أبناء الوطن."