نتنياهو: سيطرنا على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسنبقى فيها

نتنياهو: الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام

نتنياهو: الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام

نتنياهو: نعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد