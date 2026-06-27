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نتنياهو: سيطرنا على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسنبقى فيها

خبر عاجل
2026-06-27 | 14:04
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نتنياهو: سيطرنا على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسنبقى فيها
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نتنياهو: سيطرنا على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسنبقى فيها

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