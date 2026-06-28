غارة إسرائيلية استهدفت حي المسلخ في مدينة النبطية

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغ أي محادثات رغم الضربات وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات تجنب التصعيد

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