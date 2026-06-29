متحدث باسم الخارجية الإيرانية: زيارة المسؤولين الأميركيين إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيرانيّ إلى الدوحة

وزارة الخارجية الإماراتية تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارًا من 29 حزيران

وزارة الخارجية الإماراتية تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارًا من 29 حزيران

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا محادثات مع أميركا في الأيام المقبلة