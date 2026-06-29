وزارة الخارجية الإماراتية تؤكّد أنّ التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباريّ قبل السفر إلى لبنان ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل

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