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نتنياهو: إسرائيل ولبنان "دولتان ذواتا سيادة تريدان العيش بسلام"
خبر عاجل
2026-06-30 | 11:30
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نتنياهو: إسرائيل ولبنان "دولتان ذواتا سيادة تريدان العيش بسلام"
خبر عاجل
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بسلام"
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