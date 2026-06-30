نتنياهو: إسرائيل ولبنان "دولتان ذواتا سيادة تريدان العيش بسلام"

نتنياهو من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان: أهم ما فعلناه في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة وهذه المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم ولن نسمح لجيش من الإرهابيين بالوجود على حدودنا

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