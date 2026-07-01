سلام للـLBCI: لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ممكن ان يفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري

سلام للـLBCI: اتصلت الرئيس بري وشكرته على تدخله لمنع "الفتنة" وانتقال الأمور الى الشارع

سلام للـLBCI: اتصلت الرئيس بري وشكرته على تدخله لمنع "الفتنة" وانتقال الأمور الى الشارع

سلام للـLBCI: في غضون أيام سيتم الانسحاب وتشمل منطقة زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعدد من القرى الاخرى والمنطقة الثانية وضعها مختلف فلا تواجد اسرائيلي فيها بالدبابات ولكن مسيطر عليها بالنار وهي تشمل الغندورية وفرون