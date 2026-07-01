سلام للـLBCI: التشويش على الجيش كما قال الرئيس بري فتنة ثانية والسلطة السياسيّة تتخذ قرارات وعلى الجيش ان ينفذها

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سلام للـLBCI: لا أسعى لمواجهة مع حزب الله لكن لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه وأنا لا أطالب حزب الله سوى بالوفاء بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الطائف والـ1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري