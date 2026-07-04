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بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
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غارة على المنصوري قضاء صور
خبر عاجل
2026-07-04 | 03:02
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غارة على المنصوري قضاء صور
خبر عاجل
المنصوري
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السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
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