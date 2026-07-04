غارة على المنصوري قضاء صور

إنفجار عبوة من مخلفات الحرب في وادي تولين – قلاوي

إنفجار عبوة من مخلفات الحرب في وادي تولين – قلاوي

منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82