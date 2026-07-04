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28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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ترامب لأكسيوس: نتنياهو يعرف من هو الزعيم وعلاقتنا جيدة جدا
خبر عاجل
2026-07-04 | 13:00
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ترامب لأكسيوس: نتنياهو يعرف من هو الزعيم وعلاقتنا جيدة جدا
خبر عاجل
لأكسيوس:
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وعلاقتنا
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