سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما يومي 14 و15 تموز

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مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية