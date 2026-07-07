الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق

وزارة الداخلية السورية: إصابة 18 شخصا بجروح بينهم أربعة عناصر شرطة جراء الانفجارين في دمشق

وزارة الداخلية السورية: إصابة 18 شخصا بجروح بينهم أربعة عناصر شرطة جراء الانفجارين في دمشق

رويترز عن مصدر أمني: انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق