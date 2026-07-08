معلومات للـLBCI: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وافق على طلبات اخلاء السبيل المقدمة من وكيلة فضل شاكر بما فيها ملف عبرا

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