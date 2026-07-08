قاسم: لا حلّ إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني

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قاسم: اتفاق الإطار يبيع لبنان للكيان الصهيوني ولا يتحدث عن انسحاب بل عن إعادة تموضع يعني التخلي عن قطعة من لبنان وهذا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا