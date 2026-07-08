وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تشارك في التصدي "لأهداف معادية" بالقرب من بندر عباس

إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت تل أبيب مسبقا بأنها ستوجه ضربات قوية لإيران الليلة

إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت تل أبيب مسبقا بأنها ستوجه ضربات قوية لإيران الليلة

إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة سيريك ودوي انفجارات بعدة مناطق في هرمزغان