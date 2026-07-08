القيادة المركزية الأميركية: نحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية ونوجه الضربات بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس ترمب لتقويض قدرة ايران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز

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