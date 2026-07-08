التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد

اعلام ايراني: شظايا من مقذوفات في هجمات أميركية على إيران تصيب مستشفى الإمام علي في جابهار

اعلام ايراني: شظايا من مقذوفات في هجمات أميركية على إيران تصيب مستشفى الإمام علي في جابهار

أسعار النفط ترتفع بما زاد على دولار واحد للبرميل في التداولات التي أعقبت التسوية بعد سماع دوي انفجارات في إيران