السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية ووفد عسكريّ اميركيّ سيصل إلى بيروت للتنسيق

الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات الأميركية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا ونعدها جرائم حرب وعازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين

الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات الأميركية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا ونعدها جرائم حرب وعازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين

السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: ما سيجري في روما استكمال ما اتفق عليه في واشنطن واجتماعات عديدة ستعقد لمتابعة التنفيذ وفق المراحل