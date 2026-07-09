إعلام رسمي: إيران تطلق 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز قيادة للعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأميركية بالأردن بـ10 صواريخ

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز قيادة للعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأميركية بالأردن بـ10 صواريخ

بلومبرغ نيوز: الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي قرر وقف خطط زيادة الإنتاج في مجمع رأس لفان بعد اجتماعات عقدت عقب هجوم الثلاثاء