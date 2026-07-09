مسؤول أميركي: أول منطقة تجريبية ستبدأ عملها خلال أيام كما يجري تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع خطط بشأنها وتنسّق القيادة المركزية الأميركية مع البلدين للمضي قدمًا في هذا المسار

مسؤول أميركي: قريبًا سنبدأ التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع

مسؤول أميركي: قريبًا سنبدأ التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع

مسؤول أميركي: لقد انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ الإطار وستكون روما اجتماعًا مغلقًا يتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق التقنية التي ستعمل على معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار