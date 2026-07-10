معلومات للـLBCI : وفد عسكري أميركي يلتقي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الاجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب

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معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يستبعد حصول عرقلة في تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن لكنه أبلغ المعنيين بأن الضامن لتنفيذ الاتفاق هو الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية