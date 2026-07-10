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o
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o
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o
كسروان
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o
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26
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معلومات للـLBCI : وفد عسكري أميركي يلتقي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الاجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب
خبر عاجل
2026-07-10 | 04:52
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معلومات للـLBCI : وفد عسكري أميركي يلتقي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الاجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب
خبر عاجل
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