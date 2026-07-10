معلومات للـLBCI: عون سيطرح مع الرئيس ترامب خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن مستقبل القوات الدولية في الجنوب وسيطلب تمديد بقائها لفترة إضافية أو إيجاد بديل عنها

معلومات للـLBCI: تخوّف لبناني من أي تدهور في العلاقات الأميركية-الإيرانية لأن أي تطور سلبي أو إيجابي سينعكس على الوضع في لبنان

معلومات للـLBCI: تخوّف لبناني من أي تدهور في العلاقات الأميركية-الإيرانية لأن أي تطور سلبي أو إيجابي سينعكس على الوضع في لبنان

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يستبعد حصول عرقلة في تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن لكنه أبلغ المعنيين بأن الضامن لتنفيذ الاتفاق هو الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية