معلومات للـLBCI : عون سيطلب من ترامب مساعدة لبنان في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ودعم المؤتمر الدولي لدعم الجيش والقوات المسلحة

معلومات للـLBCI: واشنطن هي التي أعطت طابع السرية إلى الملحق الخاص باتفاق الإطار وليس لبنان ويتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مكمّلة لصيغة الإطار

معلومات للـLBCI: واشنطن هي التي أعطت طابع السرية إلى الملحق الخاص باتفاق الإطار وليس لبنان ويتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مكمّلة لصيغة الإطار

معلومات للـ LBCI: عون سوف يبلغ ترامب أن معالجة سلاح حرب الله تتم في الداخل اللبناني وليس من الخارج وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية والمهم معالجة سبب وجود السلاح بين ايدي الحزب