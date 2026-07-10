جعجع بعد لقائه عون: الدولة في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقراراتها يجب الامتثال لها

جعجع بعد لقائه عون: لبنان من بين دول المنطقة الذي السلطة فيه شرعية وفعلية فلدينا 128 نائبًا انتخبهم اللبنانيون وتم انتخاب رئيس للجمهورية بـ100 صوت كما منح المجلس النيابي الثقة مرتين لحكومة سلام وبالتالي من هي الدولة في لبنان؟

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