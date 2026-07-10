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جعجع بعد لقائه عون: الدولة في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقراراتها يجب الامتثال لها

خبر عاجل
2026-07-10 | 06:23
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جعجع بعد لقائه عون: الدولة في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقراراتها يجب الامتثال لها
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جعجع بعد لقائه عون: الدولة في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقراراتها يجب الامتثال لها

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