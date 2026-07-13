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ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
خبر عاجل
2026-07-13 | 08:38
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ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار عمليات الأمن الاستباقي التي تنفّذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية وتوقيفهم، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت الشعبة بتاريخ 30-6-2026 من توقيف المدعو:هـ. ر. (مواليد عام 1994، سوري).
وأفادت في بلاغ، بأنه تبيّن، بنتيجة التحقيقات، أنه يشغل حاليا منصب الأمير الأمني العام لما يُسمّى بـ"ولاية الجنوب" و"ولاية الوسط" في سوريا التابعتَين لتنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب البلاغ، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أنه تدرّج في عدد من المناصب القيادية ضمن التنظيم، إلى أن تولّى منصب الأمير الأمني العام للولايتين المذكورتين، وكان يتولى إدارة الأنشطة والعمليات الأمنية للتنظيم فيهما، بالتنسيق مع المسؤولين والأمراء في باقي الولايات التابعة لتنظيم داعش في سوريا.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
شعبة المعلومات
داعش
سوريا
توقيف
الأمير الأمني العام
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