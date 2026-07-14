الحرس الثوري الإيراني: تدمير رادار مراقبة جوية تابع للأسطول الخامس بالبحرية الأميركية ورادار للإنذار المبكر بمنظومة سي رام بالبحرين

وكالة أنباء فارس نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة جوية أميركية في الأردن بصواريخ باليستية

وكالة أنباء فارس نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة جوية أميركية في الأردن بصواريخ باليستية

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يحترموها