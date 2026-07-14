الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتابع المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية من قصر الجمهوري قي بعبدا
خبر عاجل
2026-07-14 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتابع المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية من قصر الجمهوري قي بعبدا
خبر عاجل
الجيش
العماد
رودولف
يتابع
المفاوضات
اللبنانية
الاسرائيلية
الجمهوري
بعبدا
التالي
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
معلومات للـLBCI: وصول الوفد الاميركي الى السفارة الأميركية في روما
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي
أخبار لبنان
07:39
جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي
0
أخبار لبنان
07:32
كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف
أخبار لبنان
07:32
كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف
0
آخر الأخبار
07:23
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والبحث تناول عمل الهيئة
آخر الأخبار
07:23
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والبحث تناول عمل الهيئة
0
أخبار لبنان
07:22
تجمع المواقع الإلكترونية يطالب النواب بعدم إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية
أخبار لبنان
07:22
تجمع المواقع الإلكترونية يطالب النواب بعدم إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي
خبر عاجل
06:55
معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي
0
خبر عاجل
05:52
إرنا: تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف
خبر عاجل
05:52
إرنا: تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف
0
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
0
خبر عاجل
04:40
معلومات للـLBCI: وصول الوفد الاميركي الى السفارة الأميركية في روما
خبر عاجل
04:40
معلومات للـLBCI: وصول الوفد الاميركي الى السفارة الأميركية في روما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-04-06
الشوكولا الداكنة... خبراء يكشفون الحقيقة المرّة وراء فوائدها الصحية المزعومة
صحة وتغذية
2026-04-06
الشوكولا الداكنة... خبراء يكشفون الحقيقة المرّة وراء فوائدها الصحية المزعومة
0
آخر الأخبار
2026-04-30
ترامب: لا أمانع في مشاركة المنتخب الإيراني بكأس العالم ولست قلقا من ذلك
آخر الأخبار
2026-04-30
ترامب: لا أمانع في مشاركة المنتخب الإيراني بكأس العالم ولست قلقا من ذلك
0
آخر الأخبار
05:36
النيابة العامة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
آخر الأخبار
05:36
النيابة العامة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
0
أخبار لبنان
2026-04-30
لا لقاء ثلاثيًا في بعبدا حتى الساعة... وتعيين مدعي عام التمييز خارج جدول مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2026-04-30
لا لقاء ثلاثيًا في بعبدا حتى الساعة... وتعيين مدعي عام التمييز خارج جدول مجلس الوزراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
0
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من المصانع إلى كبار المروّجين... المخدرات تتراجع في البقاع والـLBCI ترافق الجيش في قلب المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من المصانع إلى كبار المروّجين... المخدرات تتراجع في البقاع والـLBCI ترافق الجيش في قلب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
رحلة قد تغيّر مستقبل بلد... رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن هذا الأسبوع
تقارير نشرة الاخبار
13:25
رحلة قد تغيّر مستقبل بلد... رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مجلس النواب اللبناني يطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مجلس النواب اللبناني يطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الضغوط الأميركية تتصاعد... وإسرائيل تعيد ترتيب انتشارها في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الضغوط الأميركية تتصاعد... وإسرائيل تعيد ترتيب انتشارها في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
4
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
5
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
6
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
7
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
8
أخبار لبنان
08:42
4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
08:42
4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More