إرنا: تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف

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معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الاسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الاول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لاطار العمل الموقّع الشهر الماضي