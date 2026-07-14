ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع واشنطن

ترامب: سنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها

ترامب: سنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها

معلومات الـLBCI: انتهاء اليوم الأوّل للمفاوضات في روما والاجتماع كان ايجابيًا ومشهد من لحظة خروج الوفدين الأميركيّ والإسرائيليّ